Ariete attaccata sui social per il suo seno | la sua risposta agli hater | “Me ne frego | un’altra sarebbe stata male”

(Di martedì 13 giugno 2023) Glis prendono di mira sui. La cantante èvittima di body shaming, a seguito di un video postato su Tik Tok. “Ma che hanno passato le te**e di?”, ha scritto una ragazza su Twitter, pubblicando uno screen del filmato. Nel video in questione la giovane artista, in canottiera bianca e senza reggi, si muove a ritmo di musica.ha preferito non fare finta di nulla e ha risposto al commento con un duro sfogo sui: “A me non frega un ca**o di niente, sono molto menefreghista e mi vivo la vita come capita anche se la mia posizione ‘e’ alle volte dovrebbe mostrarsi differente, più sistemata, più femminile, senza cappello, senza sigarette in bocca, sempre pronta a dire le cose giuste durante ...

Ariete attaccata sui social per il suo seno, la risposta: Me ne frego

