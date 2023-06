Aree interne | un manifesto programmatico per lo sviluppo delle terre dell’Osso

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUnper lo. Gli Stati generalientrano nella fase clou. Dal 15 al 17 giugno prossimi, le zone dell’Appennino saranno al centro di una tre giorni di incontri e confronti tra i massimi riferimenti istituzionali, imprenditoriali, sociali e culturali del territorio. Per costruire, con un approccio sinergico ed oltre ogni steccato politico, partitico o ideologico, una strategia di rilancio da sottoporre ai Governi regionale e nazionale. Nati da un’intuizione del consigliere comunale e provinciale, Diego Guerriero, su input del capoluogo e con il sostegno economico della Provincia, e l’appoggio dell’Anci e della Regione Campania, gli Stati ...

Continua " ha concluso D'Annuntiis " il forte impegno della giunta Marsilio nella ricerca delle risorse finanziarie per la realizzazione di importanti interventi di accessibilità alle, ...Continua " ha concluso D'Annuntiis " il forte impegno della giunta Marsilio nella ricerca delle risorse finanziarie per la realizzazione di importanti interventi di accessibilità alle, ...Dagli ulivi ai castagni Il disastro dell'alluvione ha colpito anche gli ecosistemi delledella Romagna con le frane che hanno devastato ulivi sono un vero e proprio patrimonio di ...

San Piero Patti, una giornata di confronto sul tema Aree Interne Sicilia Nebrodi News

Continuano le condizioni di instabilità su molte delle nostre regioni. In Piemonte anche oggi nubifragi già in nottata. AGGIORNAMENTO ORE 12,45. LAZIO, VIOLENTI TEMPORALI TRA ROMA E VITERBO. Il forte ...PESCARA – La circolazione instabile presente sull’Italia continua a determinare condizioni di spiccata variabilità sul medio versante adriatico, con occasione anche nei prossimi giorni per acquazzoni ...