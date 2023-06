Apre il Ford Electric Vehicle Center di Colonia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 giugno 2023)(GERMANIA) (ITALPRESS) –ha inaugurato l’di, un impianto di produzione altamente specializzato con sede in Germania, dove verrà costruita la nuova generazione di vetture elettriche dell’Ovale Blu per milioni di clienti europei. Con un investimento da due miliardi di dollari, il marchio dell’ovale blu ha trasformato lo storico stabilimento di Niehl, a, puntando sulla manodopera tedesca altamente qualificata e sul futuro della produzione automobilistica in Europa. Progettato per essere altamente efficiente, il sito si estende su un’area di 125 ettari ed è dotato di una nuova linea di produzione, assemblaggio di batterie e attrezzature e automazione all’avanguardia, che consentono una capacità produttiva annuale di ...