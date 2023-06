Antonella Fiordelisi nella bufera | noto hotel romano rifiuta la proposta di collaborazione

(Di martedì 13 giugno 2023) Un’indiscrezione proveniente dal mondo dell’intrattenimento ha fatto emergere la notizia di un possibile rifiuto alladidell’influencerda parte di una Roma. Secondo fonti vicine all’ambiente, il manager dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 avrebbe contattato il proprietario dell’per organizzare un pernottamento della durata di una notte, ma lasembrerebbe essere stata respinta. Ladiall’Laincludeva un cachet di € 600,00 in cambio di tag su Instagram Story dell’influencer, oltre ai servizi offerti ...

Un annuncio inaspettatoha fatto un annuncio ufficiale riguardo alla sua situazione con Edoardo Donnamaria, e sono state parole molto chiare. Nonostante le voci circolate sulla distanza ...Edoardo esono in crisi I Donnalisi si sono lasciati Donnamaria e lahanno spiegato sui social cosa succede tra ...Favola finita per Edoardo Donnamaria e. Dopo giorni di gossip, speculazioni e frecciatine social , l'ex vippona ha finalmente parlato chiaramente ai suoi fan, spiegando come stanno realmente le cose tra lei e l'ex ...

Gf Vip 7, Antonella rompe il silenzio dopo i rumor di crisi con Edoardo Isa e Chia

Ieri sera Antonella Fiordelisi ha scritto un lunghissimo messaggio sui suoi canali social all’interno del quale conferma la crisi con Edoardo Donnamaria. L’ex vippona ha chiesto di avere rispetto dell ...Antonella Fiordelisi ha pubblicato un messaggio che sembra confermare la fine della sua storia con Edoardo Donnamaria.