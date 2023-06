Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati | la crisi è seria | l’annuncio sui social non lascia dubbi

Leggi su donnapop

(Di martedì 13 giugno 2023) È davvero finita la storia d’amore fraed? La risposta è sì: i due sie la conferma è arrivata direttamente dalla ex gieffina. Nonostante sembrassero ormai superati i momenti “no” per la coppia, qualcosa è andato storto e la relazione non è durata quanto sperato. Ma cosa è...