Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 13 giugno

Condividi su: Ledelle puntate del 13 e del 14 giugno della soap La, come al solito in onda su Canale5 . Ecco cosa succederà nella puntata del 13 giugno: la vita di Simona è appesa a un filo e ...Va da sé, dunque, che la soap turca ( QUI le prossime) non andrà in onda. Come ... Un altro domani e La), compresa Terra Amara , stasera è stata inoltre sospesa L'Isola dei ...... saranno gli appuntamenti con le soap del pomeriggio tra cui Terra Amara, Lae Beautiful. ... Zuleyha rischia la vita:Terra amara nuove puntate Intanto, ledelle ...

La Promessa Anticipazioni 13 giugno 2023: Don Alonso ha perso tutto. Cruz tira fuori l'artigli ComingSoon.it

La Promessa anticipazioni della soap spagnola di Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 giugno 2023: ecco che cosa accade nelle puntate di questa settimana.La Promessa anticipazioni della soap spagnola di Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 giugno 2023: ecco che cosa accade nelle puntate di questa settimana.