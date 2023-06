Ansu Fati non si muove da Barcellona L'agente | 'Un giorno sarà da Pallone d'Oro'

Il giovane talentuoso calciatoreresta al Barcellona. Seppur non abbia vissuto una stagione da protagonista, il baby prodigio prodotto dal settore giovanile del Barcellona resta in Catalogna. A confermare la scelta di ...Commenta per primonon vuole lasciare il Barca. Il giocatore ha un contratto fino al 2027, ma la dirigenza del Barcellona lo ha inserito nella lista dei giocatori sacrificabili per la prossima stagione. ...Tre sono i maggiori indiziati a lasciare la Catalogna come riporta stamane 'Diario Sport' in Spagna:, Ferran Torres e Kessie. Il canterano blaugrana per ora ha rifiutato tutte le offerte e ...

Ansu Fati non si muove da Barcellona. Mendes: "Un fenomeno, un giorno sarà Pallone d'Oro" TUTTO mercato WEB

Ai microfoni di Sport l’agente dichiara: “Ansu vuole restare e nelle ultime due partite ha segnato tre gol, un giorno sarà Pallone d’Oro” ...Ansu Fati, Rúben Neves, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Nico González...Di questi giocatori si è parlato nell'incontro tenuto da vari dirigenti del Barcellona con l'agente portoghese Jorge Mendes.