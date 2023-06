Annamaria Malipiero | l’ex moglie di Francesco Nuti e mamma di Ginevra | “Non lo abbiamo mai abbandonato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 giugno 2023)è stata una presenza fondamentale nella vita di, suo ex compagno, con il quale visse una romantica storia d’amore negli anni ’90. Il ricordo del compianto attore, morto nella giornata di ieri, verrà celebrato oggi pomeriggio nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai2. Tantissime le persone che hanno attraversato la vita di, compresa, colei che è stata sua compagna di vita e madre di sua figlia, nata nel 1999., Padovana Doc, fa la sua prima esperienza come modella ad appena 15 anni, a Taormina, grazie a Riccardo Gaudi che organizza il “The Look of the Year”. Era appena il 1987, ed è solo il primo passo per una scalata che la ...