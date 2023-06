Annamaria Franzoni nipote di Flavia? La verità sulla moglie di Romano Prodi

(Di martedì 13 giugno 2023) La scomparsa delladi, riapre la leggenda metropolitanaparentela con. Quest’ultima era stata accusata dell’omicidio di suo figlio, Samuele Lorenzi, al centro del famoso caso di cronaca noto come il delitto di Cogne. La notizia in realtà era una fake news che divenne virale nonostante nel 2002, anno dell’omicidio del piccolo Samuele, non esistessero ancora smartphone e i social network. La bufala era tornata d’attualità poi al momento della scarcerazione di. Al tempo fu lo stessoa essere costretto a scendere in campo minacciando azioni legali contro Il Giornale che aveva riportato questa indiscrezione senza ...

Nel 2014 con l'omicidio di Cogne, la signora Prodi è stata coinvolta in una bufera social per la sua omonimia con il cognome di. In quell'occasione il giornalista Gianluigi Nuzzi ..." Nel 2014, il giornalista Gianluigi Nuzzi aveva precisato quanto segue su Twitter: 'non è parente di Flavia, moglie di Romano Prodi. Cerchiamo di smetterla di alimentare ...Tra quelli che più hanno sconvolto il nostro Paese, il delitto di Cogne nel 2002:, condannata per aver ammazzato il figlio di 3 anni, ha sempre negato. Nel 2014, a Santa Croce ...

Bologna, è morta Flavia Franzoni: era la moglie di Romano Prodi Il Riformista

Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, è scomparsa quest'oggi. Ad annunciarlo una nota dell'ufficio stampa dell'ex presidente del Consiglio ...GUBBIO Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi, è morta mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l’ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in Umbria. Stavano ...