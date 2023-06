Andrea Pinna svela perché ha litigato con Tommaso Zorzi | “Colpo basso nel periodo più brutto della mia vita” | il doloroso sfogo

Leggi su isaechia

(Di martedì 13 giugno 2023) E’ nota l’amicizia che un tempo legava– vincitore di Pechino Express nel 2015 in coppia con Roberto Bertolini – e, noto influencer e vincitore del Gf Vip 5. Proprio, nel corso di una lunga diretta su Instagram, ha deciso di parlarefinesua amicizia con, dopo le numerose domande che gli hanno posto a riguardo negli anni. L’influencer però, prima di entrare nel dettaglio, ha voluto fare una premessa a chi lo stava ascoltando: Mi interessa dirlo a voi che mi seguite, non per ottenere hype. Lo avessi voluto lo avrei detto quando era al Grande Fratello. Sevuole querelarmi che lo facesse, ma la querela funziona se tu racconti una balla, se racconti la verità le querele cadono. ...