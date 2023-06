Andrea Pinna | chi è l’influencer de Le Perle di Pinna?

Tommaso Zorzi nel mirino dell'amico e collega influencer: 'Ha voluto farmi lo scalpo nonostante avessi provato a suicidarmi' Antonioha raccontato nelle sue storie sul social fotografico ...Antonio, noto influencer , ha raccontato per la prima volta della lite con Tommaso Zorzi ., che negli ultimi mesi ha cambiato molto il suo modo di rapportarsi e presentarsi sui social a ..., a tre anni di distanza dalla lite con Tommaso Zorzi , dopo le numerose domande che gli hanno posto nel corso degli anni, ha deciso di fare una diretta su Instagram dove ha raccontato ...

“Tommaso Zorzi mi ha messo nella m*rda. Ho passato l’inferno… Mi sono fidato della persona… Il Fatto Quotidiano

Andrea Pinna contro Tommaso Zorzi. Ma i due non erano amici Già, erano. Perché qualche anno non lo sono più. Da tre anni per la precisione. E a raccontarne il motivo è lo stesso Pinna. Anzitutto, chi ...L'influencer finito sotto accusa, il suo amico Antonio Andrea Pinna sbotta: "Sono bipolare, e lui sapeva tutto" In queste ultime ore l'influencer che anni ...