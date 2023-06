Andrea Bianconi dona la sua poltrona monumento ad Arzignano

(Di martedì 13 giugno 2023) Un artista internazionale, celebre per azioni e performance, ma anche per avere inventato la "delle idee", torna a casa eal Comune di, nel Vicentino, unche ...

, ci ha raccontato i motivi di questa scelta. "Io ho deciso di donare la poltrona alle mie città natale - ha detto l'artista ad askanews - perché gran parte delle mie idee sono nate ...... sabato 10 giugno (dalle ore 17 alle 01) sarà riproposta "Futuring, la festa d'ingegneria" con Male Minore, Lobe, Luca Evangelisti, Kali, Memmy,Vitali, Mattia Mangiabene, Giacomodj, ...... interrogazione diFora (Patto civico), risponde l'assessore Luca Coletto; "Azioni di ... interrogazione di Vincenzo, risponde l'assessore Enrico Melasecche. Proposte di legge. "...

Arzignano: Andrea Bianconi dona la "Poltrona delle Idee" Vicenzareport

Arzignano, 13 giu. (askanews) - Un artista internazionale, celebre per azioni e performance, ma anche per avere inventato la "Poltrona delle idee", torna a casa e dona al Comune di Arzignano, nel Vice ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...