Anche El Pais ricorda il Cavaliere

(Di martedì 13 giugno 2023) Dalle “veline” ad un impero paneuropeo El, di Rosario G. Gomez, pag. 5 All’inizio degli anni ’90, Silvio Berlusconi rivoluzionò la televisione spagnola con programmi di intrattenimento leggero, molti dei quali importati dai canali che aveva lanciato con successo in Italia. Erano i tempi delle ragazze Chin-Chin e mamachicho, dei primi talk show e della macchina della verità. L’imprenditore milanese non vedeva il mezzo televisivo come uno strumento per la politica, ma come intrattenimento. Sosteneva che la televisione “è solo un elettrodomestico che produce immagini”. Insieme ai suoi partner spagnoli, il suo gruppo mediatico Fininvest ottenne una delle tre licenze private concesse dal governo socialista di Felipe González, che ruppe il monopolio delle emittenti pubbliche in Spagna. Telecinco iniziò le trasmissioni nel 1990, tra grandi aspettative per i format ...