Ance e Confindustria ricordano Berlusconi | “Lungimirante e sognatore | creò un impero da zero”

(Di martedì 13 giugno 2023) La notizia della morte di Silvioha scatenato, come era logico che fosse, una lunga scia di reazioni. Non solo a livello politico, dove il cordoglio è stato comunque bipartisan, da alleati e avversari, ma anche, se non soprattutto, dal lato imprenditoriale. In quelle vesti già nella mattinata di lunedì lo ha ricordato il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che senza mezzi termini ha ribadito la sua gratitudine verso il Cavaliere: “C’è stato unpolitico, lontano dalle mie idee ma che ho sempre rispettato, e c’è stato, prima, unimprenditore, per molti anni il mio datore di lavoro, a cui sarò riconoscente per tutta la vita. Entrambi rimarranno nella storia del nostro Paese”. Ad esprimere ammirazione sono ancheBergamo eBergamo, le associazioni che ...

Lo studio mette anche in evidenza l'effetto del PNRR sul settore delle costruzioni : stando alle stime, infatti, impatta per circa 108 miliardi di euro (sui 222 totali), di cui ...Infatti secondo stimeimpatta per circa 108 miliardi di euro (sui 222 totali), di cui 42,9 miliardi per i progetti in essere e 65,1 per nuovi progetti. La possibile rimodulazione ...ROMA - No al taglio di infrastrutture e opere pubbliche per "velocizzare" il Pnrr. Federica Brancaccio, presidente dell', l'associazione delle imprese edili che fa capo a, guarda con preoccupazione alla revisione del Piano avviata dal governo. E lancia un appello: "Non sono le nostre imprese che ...

Federbeton Confindustria – Opere pubbliche. La qualità e la ... ANCE

Con la delegazione di Confindustria, è cominciato il nuovo ciclo di incontri sulle riforme costituzionali tra la ministra Elisabetta Casellati e il mondo delle imprese e delle associazioni, in program ...'L'impennata dei materiali ha dato un fermo di 6 mesi al Pnrr, le stazioni appaltanti hanno dovuto rivedere i progetti e aggiornare i prezzari. Sei mesi in un arco temporale così breve come... Leggi ...