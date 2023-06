Amplifon Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 13 giugno 2023) Sebbene molti non lo immaginano,è un vero colosso, una multinazionale italiana operante nel campo della diagnostica, applicazione e commercializzazione di soluzioni uditive. È in continua crescita anno dopo anno e proprio per questo è alla costante ricerca di Operatori, Tecnici audioprotesisti e Responsabili relazione clienti in tutta Italia. : Assunzioni in Corso Come abbiamo detto,si trova immersa in un continuo processo di espansione e ricerca periodicamente personale da inserire nelle filiali dislocate in tutta Italia. Nata nel capoluogo meneghino nel lontano 1950,è cresciuta nel corso del tempo sia nel Bel Paese sia a livello globale. Da sempre l’obiettivo primario dell’azienda è quello di dare una vera e propria svolta alla vita delle persone. Ma come riesce? Attraverso l’impiego di una ...