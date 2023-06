Amici 22 | un cantante della scuola ha ‘scippato’ la ragazza a Tancredi? Ecco di chi si tratta

Leggi su isaechia

(Di martedì 13 giugno 2023)è stato uno dei protagonisti più amativentesima edizione di, il fortunato e seguitissimo talent show di Maria De Filippi. Il giovaneche ha gareggiato nel team di Arisa, riscuotendo grande successo al serale, è stato apprezzato non solo per il suo talento, ma anche per il suo carattere molto tranquillo e riservato, a tratti timido. Circa sei mesi l’ex allievo diaveva ufficializzato la sua storia d’amore con Caffelatte,e tiktoker, piuttosto nota dagli appassionati del social fondato da Zhang Yiming. Pugliese, nata nel 1994, Caffellatte, il cui vero nome è Giorgia Groccia, aveva duettato insieme a Deddy la scorsa estate in Non mi fa dormire. Sembrerebbe che sia stata proprio la collaborazione fra i due a far sì che ...