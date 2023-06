Amici 22 | Aaron si esibisce al concerto Full Out di Roma | la reazione di Wax fa discutere

22,si esibisce: applausi ed entusiasmo...eccetto da parte di Wax! Al concerto si sono esibiti diversi ex allievi della ventiduesima edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De ...Polemiche per l'atteggiamento di Wax versoal Concerto Full Out al Rock a Roma da parte degli ex allievi di. L'edizione di22 si è conclusa con la vittoria di Mattia Zenzola, ballerino. Eppure, ancora non si spegne il calore ...Rain, Sangiovanni, Gaia, Luigi Strangis, Aiello, B3N & Finley, Alfa,, Beatrice Quinta, ... I due cantautori,storici nella vita, canteranno i loro più grandi successi oltre al duetto "L'...

Amici 22, Aaron si esibisce al concerto Full Out di Roma: la reazione ... ComingSoon.it

Il finalista di Amici è rimasto impassibile durante l'esibizione del collega: risposta spiazzante anche sulla donna più sensuale del cast ...Polemiche per l'atteggiamento di Wax verso Aaron al Concerto Full Out al Rock a Roma da parte degli ex allievi di Amici.