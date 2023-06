Amedeo della Valle rinnova con Brescia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 giugno 2023) La stagioneGermaniè stata di sicuro una di quelle annate particolari e dal doppio volto. Da un lato l’ottimo percorso in Coppa Italia, che si è concluso con la vittoria del trofeo. Dall’altro in campionato la squadra non è riuscita a centrare i playoff, mentre in Eurocup si è fermata agli ottavi di finale. In società non manca però la fiducia nei suoi uomini simbolo, dal coach Magro e passando poi per. Proprio quest’ultimo ha annunciato ieri il rinnovo con la leonessa, attraverso un’intervista rilasciata aOggi. Queste alcune delle sue dichiarazioni.: “Consiamo in sintonia”, ...