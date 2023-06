Massimoha ancora in tasca la cartolina della vita, tutta a colori. Ci sono lui, Costacurta ein Sardegna, a Villa Certosa, nella residenza estiva del Cavaliere. Merito di una scommessa ...Massimo, ex centrocampista del Milan, ha ricordato l'ex presidente Silvionel giorno della sua morte Massimo, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato sul proprio Instagram un messaggio per il presidente Silvio. LE PAROLE - "Difficilmente ...Commenta per primo Massimo, ex centrocampista del Milan , ha scritto sui social un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Silvio: 'Difficilmente nel mondo del calcio ci sarà qualcuno con la stessa ...

Ambrosini: "Berlusconi magnetico, ci diceva di tenere il pallone. E ospitò me e Billy in Sardegna" La Gazzetta dello Sport

L'ex centrocampista rossonero ricorda il presidente: "Ognuno di noi gli deve qualcosa. Nel 1998 io e Costacurta andammo due giorni a Villa Certosa dopo aver vinto lo scudetto"