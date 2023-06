Altro rinvio per l’abbattimento di Jj4 e Mj5 | il Consiglio di Stato fa esultare gli animalisti | orsi salvi fino al 13 luglio

(Di martedì 13 giugno 2023) Dopo la sentenza del Tar, anche ildidà ragione agli. La terza sezione dell’organo di secondo grado ha disposto la sospensione dei decreti di abbattimenti previsto per l’orso Mj5 e per l’orsa Jj4, accusata di aver ucciso il 26enne Andrea Papi a inizio aprile in Trentino-Alto Adige. I due animali saranno dunquealmenoal prossimo 13, data dell’udienza collegiale. A far ricorso aldiè stata l’associazione Lndc Animal Protection, che si è appellata contro la decisione del Tar di sospenderedei duesoloal 27 giugno. I tempi sono stati allungati dunque di un paio di settimane, ma l’associazione animalista ha già ...

Dopo la sentenza del Tar, anche il Consiglio di Stato dà ragione agli animalisti. La terza sezione dell'organo di secondo grado ha disposto la sospensione dei decreti di abbattimenti previsto per l'...Unche non diminuisce però né l'importanza né la delicatezza della riunione. Che per la ...il niet del sindaco alla candidatura parlamentare per Francesco De Angelis e la firma sotto un...A proprietario non è rimastoda fare che rivolgersi al suo avvocato di fiducia Antonio ... E proprio nei giorni scorsi è arrivato ila giudizio per la quarantenne che però risulta ...

Altro rinvio per l'abbattimento di Jj4 e Mj5, il Consiglio di Stato fa ... Open

Si prevedono grossi problemi per il prossimo Gran Premio del Canada a Montreal. Andiamo a scoprire i motivi Non è Mondiale di Formula 1 tranquillissimo dal punto di vista dell’organizzazione delle sed ...Gaetano Banfi è stato travolto e ucciso da un’auto nell’ottobre del 2019. Dopo tre cambi di giudice, il processo a carico di un unico imputato è ancora fermo al primo grado di giudizio. La prossima ...