Almanacco del 13-06-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 giugno 2023)del giorno che siamo arrivati Siamo arrivati a martedì 13 giugno Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa di Sant’Antonio patrono di Padova il nome Antonio deriva dal gentilizio latino antonius di probabile origine etrusca di etimologia incerta varie ipotesi sul suo significato alcune sono colui che protegge su avversari o inestimabile il proverbio ci dice a luna crescente non tosare se vuoi risparmiare se non ha più oggi per Nando Pessoa John Nash mary-kate e Ashley Olsen e andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo non prima di aver salutato e fatto gli auguri a una valanga gli amici di amiche buon compleanno a Eleonora a John Franco Rita Luigi Renato Barbara Mario e Antonella tantissimi questa mattina la Come diceva qualcuno salutiamo anche Michele buona giornata che arriva anche a Roberto e a Sara e a Vittoria già al lavoro di prima ...