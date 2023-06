Allerta meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 14 giugno 2023 | le previsioni di domani

(Di martedì 13 giugno 2023) Ancora una giornata diquella che si prospetta per14nel. A diramare il bollettino di ‘criticità idrogeologica e idraulica’ è, anche in questa occasione, il dipartimento di Protezione civile della Regione. L’intero territorio regionale è caratterizzato da un’gialla, sempre a causa di un terreno ormai eccessivamente saturo di acqua che non è più in grado di assorbirne altra e che, pertanto, può provocare criticità idrogeologiche.sono previsti ancora temporali Ancheilè caratterizzato da una incertezza previsionale, sono previsti temporali, anche forti e non si escludono grandinate e forti raffiche di vento che interesseranno tutta la Regione. Resta ...

Prosegue l'. Centinaia gli interventi anche in provincia Pioggia e vento sulla Capitale e una tromba marina sul litorale . Continua il maltempo a Roma e provincia dove stamattina si è ...Nuovasull'Abruzzo per la giornata di domani (mercoledì 14 giugno). Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica infatti che è stato emesso dal dipartimento della protezione civile nazionale un ...L'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso una nuovagialla dal primo mattino di domani, mercoledì 14 giugno 2023, e per le successive 24 - 36 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o ...

Nuova bomba d'acqua, strade invase dal fango. Domani ancora un'altra allerta meteo FrosinoneToday

Allerta gialla sul messinese per la giornata di domani. L’avviso è stato diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana.L’estate non decolla ed al di là delle temperature una nuova instabilità colpisce l’isola. Torna il maltempo in Sicilia ed è nuova allerta gialla nell’isola con condizioni meteo avverse. La protezione ...