«Allenarsi non significa bruciare calorie | ma attivare benessere fisico e psicologico»

(Di martedì 13 giugno 2023) Elena Casiraghi, 40 anni, e? specialista in nutrizione e integrazione dello sport. Dopo la laurea in Scienze Motorie, e il dottorato in Nutrizione e, si dedica alla divulgazione scientifica, anche su Instagram e Facebook dove ha migliaia di follower. E? speaker per la trasmissione Deejay Training Center, condotta da Linus su Radio Deejay, e autrice di L’alimentazione non e? competizione (Cairo, 2020) e di I superalimenti. I cibi che fanno bene a noi e al nostro pianeta (Cairo, 2022). Elena Casiraghi, specialista in nutrizione e integrazione dello sport ore 6.50 «Per trent’anni ho gareggiato a livello nazionale e internazionale allenandomi già all’alba. Oggi per svegliarmi mi serve un getto di acqua ghiacciata sul viso. Poi accendo il fornello sotto la moka e mi preparo un pancake con due albumi d’uovo e farina d’avena. Alle mie figlie di cinque e tre anni ...