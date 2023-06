Alla Pisana nasce il “Tavolo del Mare” | istituita la Cabina di regia per la Blue Economy

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma –ladiper lo sviluppo sostenibile della. Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha infatti firmato il Decreto Presidenziale in attuazioneLegge Regionale n. 2 del 24 febbraio 2022 riguardante “Disposizioni per la promozione della formazione, dell’occupazione e dello sviluppo nei settori della”. Ladiè uno strumento di governance con funzioni di coordinamento delle azioni regionali, di consultazione, di semplificazione delle procedure, di integrazione delle diverse politiche di, settoriali, territoriali e delle coste, compresa la pianificazione dello spazio marittimo. Per garantire il ...