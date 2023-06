Alessia Torcasio | dal 16 giugno il nuovo singolo “Parole”

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 13 giugno 2023) Dal 162023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi MATÍS. Quante volte ti è capitato di vivere qualcosa di profondamente bello, ma che per quanto tale, allo stesso tempo, abbia rappresentato una situazione di dolore? Proprio da questo, nasce il brano “” che parla di quanto è difficile lasciare andare qualcuno a cui si tiene, per quanto quella persona possa far male. Così, alle volte, per semplificare le cose, la soluzione più semplice sembra essere scappare via senza guardarsi indietro. “Spero che la mia musica possa arrivarvi forte e chiara, e di avere la possibilità di lavorare in questo ambiente, perché la musica e la scrittura sono da sempre la mia spinta vitale”, commenta l’artista. MATÍS, in arte ...