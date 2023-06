Alessandra Ghisleri | chi è | età | carriera | oggi | marito | sondaggi | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 giugno 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di, oltre agli affetti stabili, anchesta italiana e direttrice di Euromedia Research, che si racconterà a cuore aperto. Dallaall’amore. Dagli studi al successo dellastaè nata a Varazze l’11 settembre del 1966 ed è una notasta italiana. Dopo la laurea in Oceanografia paleontologica all’Università Statale di Milano, ha deciso di dedicarsi ai. E come ricercatrice ha lavorato per ...