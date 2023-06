Al Sant' Orsola di Bologna asportato un sarcoma di 30 kg | il più grande in Europa

L'antibiotico - resistenza è un fenomeno molto difficile da contrastare. La riprova arriva da un recente studio dell'IRCCSdi Bologna pubblicato sulla rivista Clinical Microbiology and Infection che ha isolato batteri resistenti anche ai nuovi antibiotici. L'Italia ha da tempo un problema noto e crescente con ...È un giorno felice oggi al Policlinico, protagonista (ancora una volta) di un'operazione al limite dell'impossibile. L'equipe medica di Chirurgia Epatobiliare e Trapianti, in accordo con altri dipartimenti, ha operato un ...Ildi Bologna è stato l'unico a confermare la disponibilità all'operazione. "Quando ci è stato riferito il caso del paziente e i suoi esami diagnostici eravamo impressionati " commenta il ...

Asportato tumore di 30kg, operazione record al Sant’Orsola: "Merito di ricerca e multidisciplinarità” BolognaToday

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’antibiotico-resistenza è un fenomeno molto difficile da contrastare. La riprova arriva da un recente studio dell’IRCCS Sant’Orsola di Bologna pubblicato sulla rivista Clinical Microbiology and ...