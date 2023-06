Al Mattatoio dal 20 giugno Spazio Griot con la mostra “Il Mio Filippino”

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 giugno 2023)Presenta la Programmazione artistica RIFRAZIONI+ Programma Pubblico 20– 30 luglio 2023di Roma La Pelanda EXPPalazzo delle EsposizioniLiryc Dela Cruz, Il Mio: For Those Who Care To See Dal 20al 30 luglio 2023 Programma Pubblico Performance, talk, workshop, live set Dal 20 al 272023 Promosso da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo Co-Prodotto e organizzato da Azienda Speciale Palaexpo eA cura diMain sponsor: Gucci Con il supporto di: British Council In collaborazione con: American Academy in Rome, Fondazione Polo del ‘900, EXP Il Mio ...