Aiello | «La mia nuova romantica consapevolezza»

(Di martedì 13 giugno 2023) Due anni dopo Sanremo, il cantante lancia il suo terzo album, Romantico, «per un ritorno - senza rigidità - all’amore vero, non virtuale». Dall’importanza del dolore alla pericolosità dei social, fino alla paura di restare: «Oggi se incontrassi l’amore, forse lo riconoscerei di più, resterei un giorno in più per vedere»

Aiello: «Sono romantico e non lo nascondo più!» Tv Sorrisi e Canzoni

