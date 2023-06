Aids | Marchini Anlaids | Rimborsabilità Prep è barriera a infezione Hiv

Così Bruno, presidente dell'Associazione nazionale per la lotta contro l'(Anlaids Onlus) a margine della conferenza stampa sulla recente approvazione da parte dell'Agenzia italiana del ..."Negli anni la ricerca ha fatto moltissimo per quanto riguarda il virus dell'Hiv e l'- sottolinea Bruno, presidente Anlaids Onlus - Associazione nazionale per la Lotta contro l'- ...'Negli anni la ricerca ha fatto moltissimo per quanto riguarda il virus dell'Hiv e l'- sottolinea Bruno, presidente Anlaids Onlus - Associazione nazionale per la Lotta contro l'- ...

Aids, Marchini (Anlaids): "Rimborsabilità Prep è barriera a infezione ... Adnkronos

Padova, 13 giu. (Adnkronos Salute) - "La rimborsabilità del trattamento pre-esposizione rappresenta una rivoluzione per le persone. Grazie alla Prep, infatti, tutti coloro che desiderano vivere fattor ...'Ritengo che la rimborsabilità della Prep possa avere un impatto positivo. In primo luogo, l'offerta della terapia per prevenire l'infezione da Hiv a ...