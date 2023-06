Padova, 13 giu. - La profilassi pre - esposizione (Prep) "è una strategia per prevenire l'infezione" da Hiv "e l'atto farmacologico ne rappresenta uno dei punti più importanti. La Prep però non è ...... dal momento che chi assume la Prep è seguito dallo specialistae deve sottoporsi a ... "Negli anni la ricerca ha fatto moltissimo per quanto riguarda il virus dell'Hiv e l'- ...... dal momento che chi assume la Prep è seguito dallo specialistae deve sottoporsi a ... 'Negli anni la ricerca ha fatto moltissimo per quanto riguarda il virus dell'Hiv e l'- ...

Aids, infettivologo Gori: "Prep non solo farmaco ma strategia anti-virus" Adnkronos

Padova, 13 giu. (Adnkronos Salute) - La profilassi pre-esposizione (Prep) "è una strategia per prevenire l'infezione" da Hiv "e l’atto farmacologico ne rappresenta uno dei punti più importanti. La Pre ...'Ritengo che la rimborsabilità della Prep possa avere un impatto positivo. In primo luogo, l'offerta della terapia per prevenire l'infezione da Hiv a ...