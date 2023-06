Aids | esperti | ' rimborsabilità Prep ridurrà diffusione virus e costi sanitari'

(Di martedì 13 giugno 2023) Padova, 13 giu. (Adnkronos Salute) - "Ritengo che ladellapossa avere un impatto positivo. In primo luogo, l'offerta della terapia per prevenire l'infezione da Hiv a carico del Servizioo nazionale, gratuita al cittadino, ci permetterà di evitare dei contagi e contenere ladel, in particolare in fasce di popolazione a rischio, con una ricaduta positiva in termini di salute pubblica. Inoltre, l'impatto in termini economici della profilassi pre-esposizione rispetto al trattamento di una persona Hiv positiva è decisamente inferiore, permettendo anche un risparmio a beneficio della sanità pubblica". Così Stefano Vella, docente di Salute Globale, Università Cattolica (Ucsc) di Roma, intervenendo questa mattina a Milano a un incontro con la stampa dal titolo ‘Una ...

In linea con quanto espresso nel Piano nazionale di interventi contro l'Hiv e l'Aids (Pnaids) - continua - abbiamo lavorato al fianco di tutti gli attori coinvolti: dalle istituzioni ai clinici, ...Sono oltre mille gli esperti che arriveranno a Bari per Icar - Italian conference on Aids and antiviral research. Specialisti, clinici, giovani ricercatori, infermieri, operatori nel sociale e volontari si danno ...

Dal 14 al 16 giugno, all'Università degli Studi di Bari, si terranno una serie di convegni per l'Italian conference on Aids and antiviral research, in cui interverranno oltre mille esperti riportando ...