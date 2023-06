Aids | Borgna Viatris | Prep prescritta in base a frequenza esposizione rischio Hiv

"La rimborsabilità della Prep - conclude- è un passo importante nella lotta alla diffusione del virus perché permette anche alla porzione di popolazione a rischio più vulnerabile - che aveva ...Crediamo che la rimborsabilità della Prep sia un importante passo per contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'Onu di sconfiggere l'epidemia dientro il 2030 - conclude- per una ...Crediamo che la rimborsabilità della Prep sia un importante passo per contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'Onu di sconfiggere l'epidemia dientro il 2030 - conclude- per una ...

Aids, Borgna (Viatris): "Prep prescritta in base a frequenza ... Adnkronos

Padova, 13 giu. (Adnkronos Salute) – “La Prep, ovvero la profilassi pre-esposizione, è indicata per i soggetti sani ad alto rischio di essere esposti all’Hiv. L’assunzione di questo trattamento, che v ...'Ritengo che la rimborsabilità della Prep possa avere un impatto positivo. In primo luogo, l'offerta della terapia per prevenire l'infezione da Hiv a ...