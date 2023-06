Aids | Borgna Viatris | Prep prescritta in base a frequenza esposizione rischio Hiv

"La rimborsabilità della Prep - conclude- è un passo importante nella lotta alla diffusione del virus perché permette anche alla porzione di popolazione a rischio più vulnerabile - che aveva ...Crediamo che la rimborsabilità della Prep sia un importante passo per contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'Onu di sconfiggere l'epidemia dientro il 2030 - conclude- per una ...Crediamo che la rimborsabilità della Prep sia un importante passo per contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'Onu di sconfiggere l'epidemia dientro il 2030 - conclude- per una ...

Aids, Borgna (Viatris): 'Prep prescritta in base a frequenza ... Tiscali Notizie

Lo ha detto Laura Borgna, Hospital Care Business Unit and Policy & Market Access Director di Viatris Italia, a margine della conferenza stampa dedicata ai temi legati alla prevenzione del contagio da ...'Ritengo che la rimborsabilità della Prep possa avere un impatto positivo. In primo luogo, l'offerta della terapia per prevenire l'infezione da Hiv a ...