Afragola | presentato alla Masseria Ferraioli il progetto “Community for us”

(Di martedì 13 giugno 2023) Una Comunità aperta e diffusa capace di progettare interventi educativi innovativi: questo è l’obiettivo delfor action”Antonio Esposito, bene confiscato della città. Il, promosso dall‘Associazione Sott’encoppa, mette in rete enti e soggetti singoli impegnati nella città. Tra coloro che hanno già dato la loro disponibilità gli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... di 27 e 19 anni; 'Miss Mamma Italiana Gold Solare' ASSUNTA CAPUTO, 47 anni, casalinga, di(NA), mamma di Diana e Flavio, di 23 e 19 anni. L'evento è statoda MONICA PIGNATARO.Da quest'anno, inoltre, con il FrecciaLink si potrà raggiungere Sorrento dalla stazione Alta Velocità di Napoli; con Golfo di Policastro Link le spiagge di Villammare, Capitello, Policastro ...Rapito di Marco Bellocchio eanche a Cannes 3. La Sirenetta 4. Spiderman Across the ... In provincia di Napoli, adall'Happy Maxicinema, ad Anacapri al Paradiso, a Casalnuovo al ...

Metro senza conducente a Napoli, il progetto Linea 10 sarà ... Fanpage.it

Il 30 giugno l’Open Day al Centro Direzionale dove sarà presentato il progetto di fattibilità tecnico – economico ...AFRAGOLA – Giornate intense quelle passate dai dirigenti della macchina amministrativa afragolese. Alcuni giorni fa i responsabili dei settori, più nello specifico quello delle Finanze, hanno ricevuto ...