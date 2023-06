AEW | Tony Khan apre alla presenza delle stelle della New Japan anche ad All In

(Di martedì 13 giugno 2023) Sembra tutto pronto per un grandissimo spettacolo a Londra ad All In il 27 agosto. Con più di 65.000 biglietti venduti per l’evento di Wembley ed 8 milioni di dollari di incasso, aspettiamo solo di conoscere quali saranno i match a cui il pubblico europeo assisterà a fine estate. Tra i wrestler a prenderne parte potrebbero esserciquelliNewPro Wrestling. Parlando con la Reuters,ha dichiarato di ritenere che i wrestlerNJPW all’All In sarebbero di grande aiuto per lo show e ha affermato che la partnership tra le due compagnie è più che mai cruciale a causa di quanto sta accadendo nel mondo del wrestling professionistico: “Sarebbe un enorme vantaggio per l’AEW se ci fosse la partecipazioneNewPro ...

Ha dichiarato Kenny Omega , vicepresidente esecutivo ed ex campione del mondoe campione del mondo tag team: 'Quando ho firmato per la prima volta conKhan mi ha dato l'opportunità ...... eha già dimostrato che le cose belle arrivano a chi sa aspettare", ha dichiaratoKhan, CEO, e GM di. "Con Fight Forever , mettermo in scena un'esperienza unica che vi ricorderà quella ...Tra i primi a confermare la scomparsa di Jay Briscoe c'è stato il proprietario dellae della ROHKhan . "Purtroppo ha scritto su Twitter Khan Jamin Pugh non c'è più. Noto ai fan con il ...

Tony Schiavone sarà uno dei telecronisti di AEW Collision The Shield Of Wrestling

Tony Khan discusses how AEW will allocate talent across shows with the addition of AEW Collision. Speaking with Brandon Walker on Barstool Rasslin', Khan was asked whether there would be any exclusive ...Miro is slated to make his return to AEW television this Saturday night on the premiere of Collision from Chicago, IL. The show will also feature the return of CM Punk when he teams with FTR against ...