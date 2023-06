Aeroporto Napoli Salerno | presentato il nuovo “Costa d’Amalfi” VIDEO

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minuti Rispetto per l’ambiente, integrazione con il territorio, connessione con il paesaggio: sono queste le linee guida che hanno guidato il team che ha realizzato ilprogetto dell’di. Oggi al Teatro Augusteo la presentazione del lavoro, alla presenza anche del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Un lavoro che il raggruppamento ha intitolato “Un paesaggio nel paesaggio”. La descrizione ed i dettagli sono stati affidati ad Alfonso Femia, presidente di Atelier(s), che sta sviluppando il progetto insieme a Deerns (mandataria), Od’A Officina d’architettura, Planeground, Techproject, Sun Flower Engineering. Primo in classifica su tredici società italiane e internazionali, il gruppo capitanato da Deerns, si era aggiudicato la ...

... tenutosi quell'anno a. Lo ricorda l'agenzia russa Tass, sottolineando che in tal modo il ... Inl'accoglienza della fanfara della Brigata Sassari, con il sindaco Nizzi a fare gli onori ...... la stazione ferroviaria centrale, il porto e l'di Capodichino. Inoltre ha operato sia nella prima (e rimasta unica tratta in Italia su binari ininterrotti) Roma -della ferrovia ...Daa Stromboli servono circa 715 euro. Per gli aerei le cose non cambiano di molto: con ... Arrivati inoccorrerà poi noleggiare un'auto : la spesa per una piccola utilitaria parte da ...

Aeroporto Napoli Salerno, presentato il nuovo “Costa d'Amalfi ... anteprima24.it

FOGGIA - L'aeroporto di Foggia sempre più raggiungibile dai passeggeri anche di altre regioni. Si spiega con le "numerose le richieste ...Collegamento ferroviario Bari-Napoli, la promessa del ministro Salvini: "A luglio farò il primo viaggio lungo questo asse" ...