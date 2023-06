Aereotaxi e vertiporti | AdR accelera

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 13 giugno 2023) Fiumicino – SITA, fornitore leader di tecnologie informatiche per il settore del trasporto aereo, e UrbanV, l’operatore italiano di, hanno firmato un Memorandum d’intesa (MoU) per sviluppare un’esperienza digitale per i passeggeri neidi UrbanV a Roma, che entreranno in funzione nel 2024. Dal vertiporto di test di UrbanV presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, le due parti progetteranno, testeranno e perfezioneranno un nuovo ecosistema operativo e di gestione dei passeggeri per supportare il primo volo tra Fiumicino e il centro di Roma. SITA metterà a disposizione la propria esperienza nel trasporto aereo per l’emergente settore della Mobilità Aerea Avanzata (AAM), sviluppando nuovi standard operativi e un’esperienza digital-first per i passeggeri. La partnership sfrutterà il portafoglio di SITA, che comprende un’ampia gamma di ...