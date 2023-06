ADL e la scelta del nuovo allenatore diventano un gioco da tavolo | “Indovina chi?” L’immagine sta spopolando sui social – FOTO

(Di martedì 13 giugno 2023) Aurelio De Laurentiis e ilundastasui. Il Napoli è alle prese con ladelche possa guidare gli azzurri la prossima stagione dopo la partenza di Luciano Spalletti. Tanti i nomi che si stanno succedendo in queste ore, dalle piste estere come Luis Enrique o Rudi Garcia, a quelle ‘casalinghe’ come Roberto Mancini o, addirittura, Paulo Sousa della Salernitana. Insomma ladelsta diventando il tema principale di quest’estate per il Napoli. Aurelio De Laurentiis sta affrontando diversi ostacoli in questo periodo, soprattutto perché luglio ...

De Laurentiis aveva fissato il 27 giugno come termine ultimo per ladell'allenatore, ma l'... "Tanti nomi, zero allenatore:deve darsi una mossa", aggiunge Frank76. "Evitare Sousa già sarebbe ...E come ogni anno, ladei talk e dei dibattiti prova a indicare una traiettoria politica che ... Letizia Molinari (Saccage 2024) e sindacalisti di Union Syndicale Solidaires eCobas. La ...... a quel puntonon aspetterà oltre. De Laurentiis può chiudere con Sousa e ingaggiare il mister lusitano come erede di Spalletti. Rudy Garcia ha detto sì ma sa che non e' una prima. Ad ora ...

Meno quattordici: la scelta del nuovo tecnico e l'ultimatum fissato da ADL Tutto Napoli

Il Napoli è ormai alle battute finali nella scelta di quello che sarà il nuovo tecnico azzurro. Dopo l'addio di Spalletti i nomi fatti sono stati… Leggi ..."Indovina chi", il famoso gioco da tavolo, è diventato di tendenza sui social. Sulla scatola c'è De Laurentiis alle prese con la scelta del nuovo allenatore ...