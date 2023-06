Addio Berlusconi | Chiariello | “Per vincere ha impoverito gli avversari Ecco quanto diede al Napoli”

(Di martedì 13 giugno 2023) L’ex Premier, Silvio, utilizzava il denaro per indebolire gli, come dimostra il caso delsecondo. Alle 9.30 di ieri, lunedì 13 giugno, è venuto a mancare all’età di 86 anni l’ex Presidente del Consiglio, Silvio, ricoverato al San Raffaele di Milano a causa di una polmonite e di una leucemia mielomonocitica cronica che lo aveva colpito. A soffermarsi suè stato anche il giornalista Umbertoche ha ripercorso alcune tappe chiave della sua carriera. Nel suo editoriale su RadioCentrale,ha sollevato una questione controversa riguardo alle tattiche dinel mondo del calcio, sottolineando il suo approccio di impoverire gli ...

Proprio questa mattina era stata confermata la presenza di Prodi ai funerali di Stato di, che si terranno mercoledì 14 giugno alle 15 nel Duomo di Milano. .Questa mattina era stata confermata la presenza di Prodi ai funerali di Stato di, che si che si terranno domani alle 15 nel Duomo di Milano. È probabile che dopo la scomparsa della moglie -...Forza Italia cerca di non fermarsi dopo la scomparsa del suo leader Silvio. Nonostante il lutto per l'all'ex premier, il partito ha tenuto oggi, nella sede nazionale azzurra in via in Lucina 17, una riunione del Comitato di presidenza, uno dei massimi ...

Addio a Berlusconi, lutto nazionale e funerali di stato. Lettera del figlio Pier Silvio. Attesa Meloni ad Arcore - Politica Agenzia ANSA

L’ex direttore del Tg4 durissimo contro la Venier mentre salutava il pubblico concludendo la stagione di Domenica In.È morta Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi. “Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio ...