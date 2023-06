Addio all’uomo che ha dominato la scena pubblica per oltre 30 anni | lasciandola esattamente com’era

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 giugno 2023) Per i giovani d’oggi i capi del centrodestra si chiamano Giorgia Meloni e al limite Matteo Salvini, il leader dei populisti si chiama Giuseppe Conte (e prima, semmai, Beppe Grillo), persino la figura del palazzinaro passato dalla tv alla politica con tutti i suoi conflitti d’interesse, il suo narcisismo, i suoi problemi giudiziari e tricologici evoca il nome di Donald Trump, prima che quello di Silvio Berlusconi (Trump in tv ci andava, non la possedeva, ma non è una differenza essenziale). Per la generazione che la televisione la guarda sul telefonino (anzi non la guarda proprio, se non in streaming) e i propri idoli della musica o dello sport li segue su Instagram, il fondatore di Forza Italia, padre della tv commerciale, presidente e rifondatore del Milan degliottanta aveva ormai da tempo un ruolo politico marginale, e un’influenza anche minore sul terreno ...