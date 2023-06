Addio a Silvio Berlusconi | l' attesa dei giornalisti davanti a villa San Martino

Ce la immaginiamo la redazione del Fatto dopo la sbornia, rigorosamente senza alcol per compiacere il capo, ora chenon c'è più.core business. Ora resta solamente Giuseppe Conte e un ...Leggi anche L'Berlusconi, funerali di Stato domani al Duomo di Milano Berlusconi, funerali di Stato: cosa sono, per chi si celebrano Per le altre emittenti, previste postazioni di ...L'del primo amore diBerlusconi. "Carissimo, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme . ...

Addio a Silvio Berlusconi. Domani lutto nazionale e funerali di Stato AGI - Agenzia Italia

12 GIU - "Protagonista indiscusso della politica degli ultimi trent'anni, a Silvio Berlusconi va anzitutto riconosciuto il grande merito di essersi generosamente messo in gioco in una stagione, quella ...Un minuto di raccoglimento in ricordo di Silvio Berlusconi. La 1139/a Giunta Nazionale del CONI, riunita questa mattina al Foro Italico, ha omaggiato così l'ex ...