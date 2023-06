Addio a Silvio Berlusconi | domani funerali di Stato a Milano

(Di martedì 13 giugno 2023) (Adnkronos) – Lutto nazionale edi, che si terrannopomeriggio a, per, morto lunedì a 86 anni. La camera ardente sarà allestita nella sua residenza storica di Arcore, a Villa San Martino, dove ieri è stata trasferita la salma dal San Raffaele. Per motivi di ordine pubblico èinvece deciso di annullare la Camera ardente pubblica prevista in un primo momento negli studi di Mediaset a Cologno Monzese. La Curia diha confermato che le esequie si svolgeranno nel Duomo alle 15 e saranno presiedute da Mario Delpini, arcivescovo del capoluogo lombardo. Il presidente del Repubblica, Sergio Mattarella – secondo quanto si apprende – parteciperà alle esequie.Il per la sua “patologia ematologica”. Il ...

Mentre sulla torre di Mediaset continua a girare la scritta luminosa "Ciao papà, grazie". Per approfondire: L'editoriale di Massimo Giannini - Autobiografia di una nazione L'intervista / 1 " ...', conclude la presidente del Consiglio. La Russa: 'Un Italia prima e dopo Berlusconi' 'Una cosa è sicura, c'è una Italia prima e dopoBerlusconi. Ha cambiato la politica italiana ...Ieri sera la figlia maggiore, Marina, era tornata in ospedale per la seconda visita di giornata, seguita a stretto giro dal fratello Pier. La situazione, secondo quanto riferito da fonti ...

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - La Russa: "Per me è diventato un fratello maggiore" - La Russa: "Per me è diventato un fratello maggiore" RaiNews

La politica italiana è in lutto: Silvio Berlusconi, 86 anni, quattro volte presidente del Consiglio, fondatore di Forza Italia e protagonista della vita politica italiana per quasi 30 anni, è morto ...Silvio Berlusconi è morto e i palinsesti cambiano, stasera in tv. La notizia della morte del Cav è corsa veloce stamattina tra giornali e televisioni così le principali ...