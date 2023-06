Addio a Francesco Nuti | il talento spezzato del cinema italiano

(Di martedì 13 giugno 2023) Il 'malincomico' non c'è più.è volato via alleggerendosi da un peso di tristezza infinita, epilogo di una parabola baciata prima dal successo e poi deviata nel cocciuto dissiparsi di ...

Il 'malincomico' non c'è più.Nuti è volato via alleggerendosi da un peso di tristezza infinita, epilogo di una parabola baciata prima dal successo e poi deviata nel cocciuto dissiparsi di sé, aggravato dallo sgambetto ...presidente" e l'immagine di un cuore rosso spezzato da Karima El Mahroug, in arte Ruby . ... è morto il genero PierForleo: "Ti ho voluto bene come un figlio" di Concetta Desando Alena ...'Spiace apprendere la notizia della morte diNuti, un artista amato dal pubblico che ha saputo dare vita a storie e personaggi molto apprezzati. Come attore ma anche dietro la macchina da presa, Nuti ha dato tantissimo al cinema ...

Addio a Francesco Nuti, l'attore e regista è morto dopo una lunga malattia. Aveva 68 anni RaiNews

Il “malincomico” non c’è più. Francesco Nuti è volato via alleggerendosi da un peso di tristezza infinita, epilogo di una parabola baciata prima dal successo ...Dagli inizi con Athina Cenci e Alessandro Benvenuti al cult indimenticabile "Madonna che silenzio c’è stasera". La vita travagliata e l’incidente del 2006. Ma non è rimasto solo ...