Addio a Francesco Nuti | i suoi migliori film

(Di martedì 13 giugno 2023) Quando era salito alla ribalta, insieme a Verdone, Troisi e Benigni,era stato definito uno dei "malincomici", per come univano la malinconia alla comicità; di tutti,era forse il più malinconico. È stato il comico dalle gag più surreali, il protagonista di commedie sentimentali incantate, il mattatore dei blockbuster. Ieri ci ha lasciato, ed è una di quelle perdite che fanno davvero male. Aveva 68 anni, e stava male da tempo. L'alcolismo, la depressione, un brutto incidente che lo aveva lasciato paralizzato. Noi, però, non lo vedevamo da tanto, almeno da una ventina d'anni. E così ce lo ricordiamo ancora come l'ultima volta che lo abbiamo visto in salute. Era già maturo, ma aveva sempre quella faccia da ragazzino impertinente, da "pierino" un po' cresciuto. Quei ...