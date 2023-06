Addio a Flavia Franzoni | moglie di Prodi Era in viaggio con il marito e Arturo Parisi

(Di martedì 13 giugno 2023)aveva 76 anni ed e’ morta mentre era incon illungo un sentiero francescano, in Umbria. Insieme ad alcuni amici, tra cui l’ex ministro, erano diretti ad Assisi. Forse a causa di un malore, e’ caduta all’improvviso. Carattere determinato e riservato al tempo stesso, e’ stata accanto a Romano– perche’ ovviamente e’ lui il– per oltre 50 anni. Una ‘first lady’ discreta e sempre presente, anche quando il Professore divento’ presidente del Consiglio.‘accoglieva’ con un sorriso anche i tanti cronisti che ogni fine settimana circondavano il portone di via Gerusalemme, nel pieno centro di Bologna – la casa di famiglia – in attesa che l’allora premier tornasse da Roma. Una ...

"Bisogna fare qualcosa...", mormorò don Giuseppe Dossetti nella piccola cella di Monte Oliveto, non c'era spazio,si poggiava sul suo letto. Non parlava, "scrisse su una lavagna parole che non ...La professoressa, tuttavia, nelle due tornate nelle quali Prodi è stato presidente del Consiglio, dal 1996 al 1999 e dal 2006 al 2008, divenne celebre anche per i suoi atteggiamenti ...Franzoni: Luminosa Accademica e Sostegno Invalutabile per Romano Prodi Un triste giorno ci ricorda la vita e l'eredità di una donna straordinaria.Franzoni, moglie dell'ex ...

Addio a Flavia, moglie e gran consigliera di Prodi - Politica Agenzia ANSA

È morta improvvisamente Flavia Franzoni, la moglie dell’ex premier Romano Prodi, mentre passeggiava su un sentiero francescano. Esperta di welfare, impegnata nel terzo settore, non ha mai cercato un ...Flavia Franzoni aveva 76 anni ed e’ morta mentre era in viaggio con il marito lungo un sentiero francescano, in Umbria. Insieme ad alcuni amici, tra cui l’ex ministro Arturo Parisi, erano diretti ad A ...