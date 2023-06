Addio a Berlusconi | l' outsider politico che sdogano' la destra

(Di martedì 13 giugno 2023) E' stato per quasi trent'anni il leader indiscusso dei moderati, degli italiani ai quali proponeva ipnoticamente piu' benessere e meno tasse, il fondatore della politica dell'immagine, il leader di ...

La leadership diha contribuito a plasmare una nuova geografia della politica italiana, consentendogli di assumere per quattro volte la carica di presidente del Consiglio. In queste vesti ...Tutti gli aggiornamenti nel nostro liveblog e su Sky Sport 24a Silvio: La rassegna stampa, l'arrivo del feretro ad Arcore. VIDEO Il cordoglio e le reazioni alla notizia ...a Silvio, il quattro volte presidente del Consiglio, fondatore di Fininvest e Mediaset, ex presidente del Milan, e ideatore di Forza Italia muore dopo l'improvviso aggravarsi delle ...

Addio a Silvio Berlusconi. Domani lutto nazionale e funerali di Stato AGI - Agenzia Italia

Tutto cominciò quando molto era già cominciato. "L'Italia è il Paese che amo". Erano i primi mesi del 1994, e Silvio Berlusconi era già uno degli uomini più noti, ricchi e potenti d'Italia. Le tv, il ...