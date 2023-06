Addio a Berlusconi | domani funerali di Stato a Milano e lutto nazionale Parlamento fermo fino a mercoledì

(Di martedì 13 giugno 2023) Quattro volte presidente del Consiglio, fondatore di Fininvest e Mediaset, ex presidente del Milan, e ideatore di Forza Italia, Silvio Bedrlusconi è morto lunedì 12 giugno dopo l’improvviso aggravarsi delle sue condizoni di salute che lo avevano costretto ad un nuovo ricovero all’ospedale San Raffarele. Aveva 86 anni. Per lui idinel Duomo della sua, l’omaggio di molti leader del Mondo e la politica italiana che si ferma.

Parla anche lo storico "nemico", il tedesco Martin Schulz (Spd), l'ex presidente del Parlamento europeo cheinfilzò con la celebre frase: "La suggerirò per il ruolo di kapò" in un film. ..." Papa Francesco , informato del decesso dell'amato padre, senatore Silvio, desidera porgere a lei e ai familiari la sua vicinanza, assicurando sentita partecipazione al lutto per la ...A SILVIO- LA DIRETTA ). 'Capii cos'era il Comunismo' 'Per sua resistenza - proseguenel suo racconto, parlando dell'insegnante di religione - a non dire dove il suo ...

Questo è il primo capitolo di un libro sui vent’anni del Milan di Berlusconi cassato non una ... attaccò duramente il Cavaliere; addio libro, ritenuto agiografico, il cui titolo era “il Diavolo ...Sarà come sempre la Storia a giudicare il leader, a soppesare l’eredità di un grande imprenditore diventato premier con la poderosa spinta del suo impero mediatico, ma soprattutto ...