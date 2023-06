Aborto – Pro Vita & Famiglia | “E’ in aumento 60 mln spesi in un solo anno | serve un sistema di sorveglianza”

Non possiamo restare indifferenti di fronte alla strage di innocenti che si perpetra ogni giorno con l'legale ". E così nacqueVita . EVita è diventataVita & Famiglia , una delle ...Gli attivisti polacchistanno pianificando nuove proteste in tutto il Paese contro le rigide leggi sull'e il personale medico che si rifiuta di fornire aborti legali, dopo che un'...Gli attivisti polacchistanno pianificando nuove proteste in tutto il Paese contro le rigide leggi sull'e il personale medico che si rifiuta di fornire aborti legali, dopo che un'altra donna è morta a ...

Nuove proteste in Polonia: gli ospedali negano l'aborto EURACTIV Italia

ì il presidente nazionale dell’Associazione medici cattolici italiani (Amci), Filippo Boscia, a margine della presentazione del II Rapporto sui Costi ...Il dirigente sanitario dell’ospedale di Trieste e vicepresidente dell’Osservatorio permanente sull'aborto ha inoltre affermato: 'A inverno ...