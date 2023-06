Abodi Finali segno vitalità | giustizia sportiva sia efficiente

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 13 giugno 2023) "Palermo è già in gioco per Euro 2032". Il ministro nel capoluogo siciliano visita il Velodromo e lo stadio. PALERMO - Il coinvolgimento dello stadio Barbera nel dossier per la candidatura a Euro 2032, le quattroraggiunte tra club e Nazionale Under 20 di calcio, le criticità della